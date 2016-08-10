В українській розвідці спростовують заяви ФСБ щодо затримання співробітників відомства в окупованому Криму

Про це повідомив представник управління ГУР Вадим Скібіцький телефоном в ефірі "5 каналу", пише Українська правда.

"Головне управління розвідки спростовує інформацію, яку зараз поширює ФСБ Російської Федерації, про участь підрозділів військової розвідки в терористичній діяльності на території окупованого Криму. Це по-перше. А по-друге, звичайно, як ФСБ назвала там співробітників Головного управління розвідки, - зазвичай ми не коментуємо інформацію про наших співробітників, але реально на сьогоднішній день жодного співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Федеральна служба Росії на території Криму не затримувала", - сказав він.

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Коментуючи повідомлення ФСБ про масовану вогневу підтримку прориву ДРГ, Скібіцький зазначив, що українська розвідка уважно вивчила матеріали, поширені ФСБ, і зазначив, що на сьогодні на півночі Криму зосереджені батальйонні та ротні оперативно-тактичні групи російських військ.

"Якщо б з нашого боку були застосовані важка техніка, бронетранспортери, артилерійські системи, то повірте мені, вже б Російська Федерація кричала про це на весь світ 8 серпня, а жодної реакції не було. І виникає інше питання: якщо там розміщені підрозділи регулярних збройних сил Росії, вони ніяк не реагували на так званий прорив диверсійних груп. Це більше схоже на сценарій якихось навчань, що дійсно зараз відпрацьовуюється на території Криму", - висловив він думку.

За словами Скібіцького, заява ФСБ РФ про "ДРГ ЗСУ в Криму - це один з елементів підбурювання та дестабілізації ситуації в Україні, "провокація, це елемент тієї "гібридної війни", яку зараз веде Російська Федерація проти нас".

Нагадаємо, Раніше у ФСБ РФ заявили, що затримали групу громадян України, які нібито готували теракти в окупованому Криму.