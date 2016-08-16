Міноборони анонсувало затвердження нової форми військовослужбовців ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони України підполковник Олексій Чернобай на брифінгу в Києві.

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«Зараз почався етап тестування і доопрацювання зразків нової форми (українських військовослужбовців). Кінцевий варіант уніформи з урахуванням усіх наданих пропозицій буде затверджений у першому півріччі 2017 року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня позаштатний радник глави держави Юрій Бірюков повідомляв, що президент Петро Порошенко схвалив нові знаки відмінності і форму в українській армії.

За його словами, Порошенко затвердив документ "Предмети обмундирування та знаки розрізнення Збройних сил України", який прибирає радянські зірки з погонів українських військових.

Також Бірюков розмістив на своїй сторінці в Facebook кілька зображень майбутньої форми і знаків, зазначивши, що «форма красива. Років через 5-10 на неї, може, і грошей дадуть».