Адвокат Умерова Полозов: перебування в СІЗО Криму можна прирівняти до тортур

Як передає кореспондент УНІАН, про це Полозов сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що на території Криму є тільки один слідчий ізолятор у м. Сімферополь.

«Він розрахований на 1100 людей, зараз у ньому міститься майже 2,5 тис. осіб. Люди сплять по черзі. Абсолютно важкі умови, враховуючи географічне положення Криму, там влітку дуже жарко, перебувати там нестерпно», - підкреслив Полозов.

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«Деякі їх перебувають у СІЗО осіб є мусульманами, але та баланда, якою годують арештантів, вариться на основі свинячого жиру, і люди не можуть споживати цю їжу», - додав адвокат.

Він також зазначив, що практично неможливо потрапити в СІЗО адвокатам, громадським діячам і родичам.

«Абсолютно очевидно, що якщо йдеться про тортури, то саме перебування в цьому СІЗО вже є не тільки порушенням міжнародних норм, передбачених для утримання осіб, які перебувають під вартою, а справжніми форменими тортурами», - підкреслив Полозов.

Крім того, адвокат повідомив, що, за його інформацією, переговори українського і російського омбудсменів про передачу ряду громадян України, які раніше були засуджені та перебували в СІЗО Сімферополя, для відбування покарання в Україні, «нічим не закінчилися».

«Частину людей просто вивезли кудись на територію Росії, і де вони - невідомо, в який-то, мабуть, колонії російській, родичів не сповіщають про це», - додав Полозов.

Він повідомив, що поряд з Бахчисараєм будують велику будівлю ФСБ, де буде нова російська в'язниця.

«Я не знаю, які там будуть умови, але абсолютно очевидно, що на поточний момент сам факт потрапляння під варту в Криму, на мій погляд, безумовно, необхідно прирівнювати до тортур. Це може зробити тільки моніторингова місія, а їх у Крим поки не пускають з тих чи інших причин», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталя Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".