Прогноз погоди на тиждень

Наступного тижня в Україні збережеться дощова і прохолодна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 22 вересня в Україні буде хмарно. Дощ, крім західних та східних областей місцями сильний. Вітер східний, 7-12 м/с, у східній половині місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 8-13° (в західних областях вночі 4-9°); у південній частині вночі 10-15°, вдень 13-18°. В Карпатах дощ та мокрий сніг, температура вночі 0-2°морозу, вдень 1-6° тепла.

23-24 вересня збережеться хмарна погода. Часом дощі, 23 вересня в західних областях та місцями у південній частині сильні дощі; у північних областях невеликі дощі. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східній половині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 9-14°, у південній частині та у східних областях вночі 10-15°, вдень 14-19°. В Карпатах дощ та мокрий сніг, 23 вересня сильні опади, температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-8° тепла.

25 вересня невеликий дощ, у східних, центральних та прикарпатських областях помірний дощ. 26 вересня в Україні без істотних опадів, лише у карпатському регіоні невеликий дощ.

Температура вночі 25 вересня 5-11°, 26 вересня, окрім південних областей, 3-8° тепла, вдень 7-14°; 26 вересня, окрім західних областей, 10-17°.

У Карпатах часом дощ та мокрий сніг, вдень 26 вересня місцями невеликі опади. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Криму дощ, лише вночі 25 вересня без істотних опадів; температура вночі 7-12°, вдень 12-17°.

На Київщині 22 вересня буде хмарно. Сильний дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 8-13°, у Києві впродовж доби 9-11°.

23-24 вересня також хмарно. Часом дощі, вночі 22 вересня сильні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 9-14°.

25- 26 вересня без істотних опадів, лише вночі 25 вересня невеликий дощ. Температура 25 вересня вночі 6-11°тепла, вдень 8-13°, 26 вересня вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.