Чорнобиль навчить усю Європу жити біля АЕС

Рада Європи спільно з ООН ініціюють створення європейської мережі населених пунктів, що межують з атомними станціями, із залученням у цю мережу українських міст - супутників АЕС.

Відповідна ініціатива зафіксована в резолюції учасників міжнародної наради «Вивчення чорнобильського досвіду для підвищення безпеки атомної енергетики в Європі», що проходить в Києві 22-23 вересня.

Як повідомляється в прес-релізі, поширеному організаторами наради, передбачається, що завданням європейської мережі стане налагодження безпосереднього контакту жителів цих населених пунктів із керівниками АЕС і розповсюдження достовірної інформації у разі небезпечних викидів на станції або виникнення непередбачених ситуацій.

В рамках наради, участь в якій взяли представники місцевих органів влади 18 країн Європи, МАГАТЕ, Ради Європи і ООН, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, делегати з Люксембурга, Франції, Швеції, Вірменії, Бельгії та інших країн презентували досвід співпраці з АЕС. Зокрема, були представлені пропозиції програм підготовки кадрів і добровільних аварійно-рятувальних груп.

У рамках наради обговорювалися також питання стандартизації процедур прогнозування і моніторингу забруднення зон навколо АЕС, а також поліпшення програм підготовки персоналу атомних станцій.

В Україні на сьогодні діючими є 4 атомні станції: Хмельницька, Рівненська, Запорізька, а також Південноукраїнська АЕС, містами супутниками яких є, відповідно, Нетішин, Кузнецовськ, Енергодар і Южноукраїнськ.