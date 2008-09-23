В Україні стартував новий проект Євросоюзу з підтримки стабільного регіонального розвитку. Його метою є подолання диспропорцій між «заможними» та так званими «депресивними» українськими регіонами.

Регіони в Україні розвиваються нерівномірно. Українці мігрують у багатші області, аби мати доступ до нормальної соціальної інфраструктури. Проект ЄС, розрахований на чотири роки, має на меті підтримати слабкі регіони та фінансово їм допомогти. Директор проекту Поль Йепсен розповів, що Єврокомісія виділила на це 6 мільйонів євро. Ще 9 мільйонів євро нададуть на розвиток інфраструктури одному з міст-переможців конкурсу: Рівному, Прилукам, Ізюму або Свердловську. З початком цього проекту ЄС українська влада хоче започаткувати нову регіональну політику, каже заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України Анатолій Ткачук: «Тепер регіональна політика розглядається виключно через людину, через її якість життя. Це перший і найголовніший компонент. А другий – всі наші регіони мають бути об’єднані в український простір, аби не було регіонального відчуження». Ткачук зауважив, що для цього слід модернізувати українське законодавство та запровадити нові регіональні інституції.

Німецька хвиля