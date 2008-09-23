Долар зазнав найсильнішого падіння за останні 7 років

За підсумками торгової сесії на світових ринках американський долар втратив 2,34% своєї вартості щодо євро: за один євро давали 1,4823 дол. Це найсильніше падіння обмінного курсу американської валюти з осені 2001р.

Настрої інвесторів по відношенню до долара визначаються нестабільним станом економіки США. Вони схвильвані щодо плану уряду США щодо виходу з банківської кризи, на реалізацію якого з метою викупу іпотечних доларових облігацій в найближчі два роки з бюджету буде виділено близько 700 млрд дол. Як припускають інвестори, це може привести до збільшення дефіциту бюджету США.

Відзначимо, що різке падіння курсу долара стало головною причиною подорожчання нафти. Нагадаємо, ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 22 вересня 2008г. на провідних нафтових біржах значно підвищилися.

РБК