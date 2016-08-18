Ведучий "Що? Де? Коли?" вказав на двері знавцю Новікову через захист Савченко

Крюк пояснив в інтерв'ю газеті «Московский комсомолець», що Новіков повинен покинути клуб через те, що був адвокатом Надії Савченко.

На думку Крюка, Новіков повинен був вибрати, що для нього важливіше - клуб знавців, або політична кар'єра.

«Зрозумій, якщо ти захищаєш Савченко і ти гравець «ЩДК», то, значить, «ЩДК» - теж за Савченко», - пояснив ведучий програми, додавши, що програма «Що? Де? Коли?» поза політикою.

На питання про те, чи повинен Новіков піти, Крюк відповів: «безумовно». «Спочатку попрощався з нами, а потім займайся Савченко», - сказав він.

У свою чергу адвокат Ілля Новіков заявив, що був готовий до цього і на Крюка не тримає зла.

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"У мене до Бориса немає ніяких претензій, і я не розумію, чому вони мають бути в інших. Я прекрасно розумів, коли приймав у липні 2014 захист Савченко, що це може принести неприємності "Що?Де?Коли?". Перше, що я зробив, підписавши угоду про захист - подзвонив продюсерам і сказав, що розумію їх труднощі і в будь-який момент піду", - написав Новіков на своїй сторінці в Facebook.

За словами адвоката, Крюк попереджав його про необхідність визначитися з пріоритетами.

"Моя команда мала грати у весняній серії в березні 2016, але вони відмовилися сідати за стіл без мене. Це мене дуже зворушило. Дякую, Олесь, Юля, Гюнель, Гриша і Стас. Борису варто було б знайти спосіб повернути їх якнайшвидше", - додав Новиков.