Майора міліції спіймали на організації продажу наркотиків

Прокуратурою Київської області за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України порушено кримінальну справу за ч.2 ст.307 та ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України стосовно старшого оперуповноваженого управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУМВС в Київській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

Як йдеться у повідомленні, “майор міліції, діючи з кар’єристських спонукань та прагнучи штучно створити високі показники у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, шляхом погроз запропонував наркозалежній громадянці посприяти йому у викритті осіб, які займаються збутом наркотичних речовин”. З цією метою міліціонер надавав зазначеній громадянці опій ацетильований та збував макову соломку для подальшого виготовлення з неї опію. Після цього працівник міліції мав зробити контрольну закупку наркотичного засобу і таким чином досягти кількісних показників “у боротьбі з незаконним обігом наркотиків”.

“Під час реалізації своїх злочинних намірів, а саме збуту особливо небезпечних наркотичних речовин, «правоохоронця» затримано працівниками Служби безпеки України”, - повідомляє прес-служба. Стосовно міліціонера судом обрана міра запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідство у справі триває.