Семенюк визнала, що виконає план приватизації максимум на 5%

План приватизації в 2008 році буде виконано «максимум на 5%».

Про це заявила голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сьогодні під час web-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України.

За її словами, на це є дві причини: застаріле законодавство і залежність від ситуації на міжнародному фондовому ринку.

«Тому в такий час недоцільно продавати стратегічні об`єкти», - вважає В.СЕМЕНЮК-Самсоненко.

Голова ФДМУ також повідомила, що план приватизації на сьогоднішній день виконано на 3,5%, проте, наприклад, план з дивідендів виконано на 135%.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2008 рік надходження від приватизації передбачено у розмірі 8 млрд. 602 млн. грн.

Фонд державного майна України одержав від приватизації в січні-серпні цього року 348 млн. грн.