Фінський студент, який розстріляв 10 людей, помер у лікарні

Студент, який розстріляв 10 людей у коледжі фінського м. Каухайокі, помер у лікарні від завданого самому собі поранення. 22-річний вбивця після бійні в навчальному закладі вистрілив собі в голову, проте не помер відразу. Він був доставлений з пораненням до лікарні, де й помер, не прийшовши до тями, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на фінську телерадіомовну компанію YLE.

За уточненими даними, жертвами його нападу стали 10 людей, ще троє дістали поранення. Раніше повідомлялося про 9 загиблих і двох поранених.

Трагедія сталася сьогодні вдень, коли один із студентів увійшов до будинку коледжу і відкрив безладну стрілянину. На цей час у будинку було, за різними даними, від 150 до 200 осіб. Поліція негайно оточила будинок і почала евакуацію. Після перестрілки зловмисник намагався влаштувати в приміщенніі коледжу пожежу, після чого вистрілив собі в голову.

Тим часом вже після інциденту стало відомо, що буквально напередодні поліція затримувала майбутнього вбивцю. Приводом для виклику і допиту став ролик, розміщений ним на популярному веб-відеосервісі YouTube за п`ять днів до інциденту. У ньому молодик вправляється в стрільбі з пістолета. При цьому зловмисник мав тимчасовий дозвіл на носіння дрібнокаліберного пістолета. Дозвіл він отримав минулого місяця, і поліція ухвалила його не анулювати. За словами міністра внутрішніх справ Фінляндії Анне Холмлунд, дії поліції в цій ситуації будуть розслідувані пізніше.