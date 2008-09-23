Створено новий митний пост "Керч"

Державна митна служба України в зоні діяльності Кримської митниці створила митний пост “Керч”.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держмитслужби, новий митний пост створено для забезпечення раціонального використання кадрового потенціалу та матеріально-фінансових ресурсів на підставі наказу Держмитслужби від 23.09.08 №1034 «Про створення митного поста і внесення змін у деякі накази Держмитслужби».

Цим наказом також внесено зміни в Положення про Південну митницю. Так, зоною діяльності митниці визначено міста Одеса, Іллічівськ, Теплодар, Южний, Березівський, Іванівський, Комінтернівський, Миколаївський, Овідіопольський райони Одеської області, залізнична станція «Одеса-Ліски» та митне оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території цієї області.

Ці зміни набирають чинності 1 жовтня 2008 року.

Також згідно з цим наказом внесено певні зміни в наказ Держмитслужби від 26.04.06 №335 «Про затвердження Класифікатора митних органів і їхніх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ і організацій» у частині визначення зон діяльності деяких митних органів і кодів підрозділів митного оформлення.