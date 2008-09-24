Скасування Президентом указу про НКРЗ не позначиться на Комісії

Скасування Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Указу «Про Національну комісію з питань регулювання зв`язку», яким, зокрема, було затверджено Положення про НКРЗ, не позначиться на діяльності комісії.

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН член НКРЗ Володимир ПАЩУК.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ПАЩУК зазначив, що скасування 19 вересня 2008 року Президентом України (указ №845) указу про НКРЗ від 21 серпня 2004 року (указ №943) не позначиться на діяльності комісії.

«Комісія може працювати і засідати», - сказав він.

За даними В.ПАЩУКА, указ №845 було підписано в рамках приведення чинного законодавства і нормативно-правового поля до нових норм Конституції України.

В даний час розробляється нове Положення про НКРЗ.