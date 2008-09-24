Вибух у Дрогобичі: одна людина загинула, ще семеро - у лікарні

Вчора о 21.00 у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Самбірській у Дрогобичі Львівської області стався потужний вибух.

Як повідомив з місця події кореспонденту УНІАН працівник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ, вибух стався в одній із квартир на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею повністю зруйновано квартири на шостому та сьомому поверхах, частково уламки плит перекриття пошкодили нижні поверхи. Вибито усі шибки у вікнах сусіднього багатоквартирного будинку.

З місця трагедії працівниками МНС було врятовано сімох людей (двох чоловіків, трьох жінок і двох дітей). 33-річна жінка по дорозі до лікарні померла.

За попередніми висновками МНС, у житловому будинку вибухнув побутовий газ.

«Вибух стався у крайньому правому під’їзді будинку, тому під’їзди з іншого боку будинку практично не постраждали. Більшість мешканців будинку, за рішенням місцевої влади, евакуйовано у готель «Тустань» Дрогобича. Це мешканці 32 квартир. Скільки сімей буде потребувати нових помешкань, буде вирішуватися на засіданні спеціальної комісії після обстеження будинку», - поінформував В.ТУРОВЦЕВ.

Як повідомили УНІАН у Дрогобицькій центральній районній лікарні, куди з місця трагедії доставляють потерпілих, у госпіталізованих важкі травми та опіки. У важкому стані перебуває 12-річна дівчинка, яка одержала численні травми. Семимісячну дівчинку, яка знаходиться у критичному стані, доставлено у спеціалізовану дитячу лікарню Львова з діагнозом «термічні опіки 40% тіла» та «опіковий шок».

Медики не виключають, що кількість потерпілих внаслідок вибуху може збільшитися. Не виключено, що під уламками вранці може бути знайднено інші жертви.

Сьогодні о 8.00 на місці трагедії розпочав роботу штаб з ліквідації наслідків вибуху.