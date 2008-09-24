Долар в обмінних пунктах вже по 5,12 грн

Учора продовжилося падіння гривні. Торги на українському міжбанкупо долару США відкрилися у вівторок котируваннями 5,0125/5,0285 грн., а до закриття цінові рівні досягли 5,0400/5,0475 грн.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, відповідний середньовиваженому курсу операцій на міжбанківських торгах, встановлений ним на 24 вересня, на 0,46 копійки до 4,8551 UAH/USD (23 вересня курс дорівнював 4,8505 UAH/USD).А сьогодні вранці відбулося подальше зростання курсудолара в обмінних пунктах комерційних банків. За станом на 10.17 середній курс покупки долара склав 4,99 грн., а продажу – 5,12 грн. Євро купували на цю годину по 7,35 грн., продавали – по 7,45 грн.