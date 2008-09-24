У Києві пожежа знищила салон Yamaha з мотоциклами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в м. Києві, інформація про пожежу на вулиці Протасів яр, 13, надійшла сьогодні о 04.28 до київського МНС.

Перші підрозділи рятувальників прибули на місце пригоди за 7 хвилин. На момент їхнього прибуття вогнем була охоплена майже вся площа салону (близько 300 квадратних метрів): горіли мотоцикли, квадроцикли, двигуни до моторних катерів, водні скутери.

Крім того, існувала небезпека, що пожежа перекинеться на салон з автомобілями, що знаходився поруч. Тому одні відділення вогнеборців гасили пожежу та відсікали вогонь від сусіднього автосалону, а інші разом з охоронцями цього салону викачували автомобілі.

О 05.29 пожежу вдалося локалізувати, а о 05.48 - ліквідували.

Відтак, за даними МНС, завдяки оперативним діям рятувальників від вогню було врятовано сусідній автосалон та 9 автомобілів, що розміщувались в ньому, на загальну суму близько 11 млн. грн.

Наразі збитки Yamaha з’ясовуються. За попередніми даними відомо, що згоріло, окрім самого салону, близько 20 мотоциклів з квадроциклами, 2 водні скутери, 4 двигуни для моторних човнів. Ще 7 мотоциклів від дії вогню та температури пошкоджені.

На місці працювала пожежна лабораторія та міліція. Розглядаються всі версії. Не виключається версія занесення стороннього джерела запалення, поінформували в МНС.