Україні купувати електроенергію у Росії вигідніше, ніж виробляти?

Міністр палива й енергетики Юрій ПРОДАН заявляє, що рішення про імпорт електроенергії з Росії було ухвалене тому, що на сьогодні імпорт вигідний для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Ціна, за якою експортується, - на 12% нижча, ніж оптова ринкова ціна, а якщо говорити про те, щоб включити в роботу газо-мазутні блоки, щоб компенсувати зупинку атомного енергоблока на Хмельницькій станції, то ціна вигідніша на 18% від оптової ринкової ціни», - відзначив Ю.ПРОДАН.

Він уточнив, що якщо сьогодні оптова ринкова ціна становить 37 коп. за кВт/год., тепер уже дочірня компанія державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» Energy Capital Trade (Угорщина) імпортує електроенергію за ціною 33 коп. за кВт/год. При цьому собівартість електроенергії що генерується на газо-мазутних блоках, за підрахунками Мінпаливенерго, на сьогодні становить 42,3 коп. за кВт/год.

Міністр наголосив, що імпорт електроенергії є вимушеною мірою.

«Йдеться про обсяги імпорту, які нам потрібні, щоб збалансувати і зробити нагромадження (вугілля) на електростанціях. Після того, як ми збалансуємо (запаси вугілля - УНІАН), ми брати не будемо. Це може бути і 200 млн. кВт/год. на місяць, а може, й більше, - все залежатиме від того, наскільки ефективно ми одержуватимемо вугілля, бо вугілля сьогодні немає де купити», - сказав Ю.ПРОДАН.

Він відзначив, що на сьогодні недопостачання вугілля на теплові електростанції становлять близько 1 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, "Укрінтеренерго" з 15 вересня почало купувати електроенергію у російського ВАТ "ІНТЕР РАТ ЄЕС". При цьому, за словами джерела в Мінпаливенерго, імпорт російської електроенергії здійснюється «Укрінтеренерго» через Energy Capital Trade.

Держпідприємство "Укрінтеренерго" придбало у KORLEA INVEST Holding AG (Швейцарія) 52% частку статутного капіталу енерготрейдера Energy Capital Trade ZRt (Угорщина).

"Укрінтеренерго" раніше на кордоні з Угорщиною продавало електроенергію двом компаніям - System Consulting ZRt (Угорщина) підприємця Ласло КАПОЙІ і Energy Capital ZRt. (Угорщина), 100%-ій "дочці" KORLEA INVEST.

Екс-міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО назвав придбання українською держкомпанією «Укрінтеренерго» 52% статутного фонду угорської компанії Energy Capital Trade ZRt «незграбною спробою покрити корупційні схеми у сфері експорту електроенергії з України до Європейських країн».

"Укрінтеренерго" поставляє до Угорщини, Словаччини і Румунії електроенергію, вироблювану в енергоострові Бурштинської ТЕС.