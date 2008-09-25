ДАІ Донецької області має нового начальника

У Донецьку начальник Департаменту ДАІ МВС України генерал-майор міліції Сергій КОЛОМІЄЦЬ і начальник ГУМВС України в Донецькій області генерал-майор міліції Микола КУП’ЯНСЬКИЙ представили керівному складу УДАІ Донецької області нового керівника Управління - підполковника міліції Мар`яна БЛАЖІВСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Донецької області, новий керівник управління М.БЛАЖІВСЬКИЙ служить в органах внутрішніх справ понад 20 років, з них 15 - у ДАІ. До нинішнього призначення він посідав керівні посади в підрозділах ДАІ України, працював заступником начальника УДАІ Запорізької області.