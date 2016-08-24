У Харкові розгорнули величезний прапор України і провели автопробіг (фото, відео)

Так, на площі Свободи розгорнули величезний прапор і подивилися на великому екрані пряму трансляцію Параду Незалежності в Києві, повідомляє newsroom.kh.ua.

Крім цього, там встановили стенд з фотографіями з часів Євромайдану, а також знімки, снаряди і прапори із зони проведення АТО.

Читайте такожУ Львові до Дня Незалежності відбулася "Зіркова естафета" та парад раритетних трамваїв (фото)

Також Автомайдан провів пробіг містом. Колона з близько 50 машин з національними прапорами стартувала від площі Конституції і фінішувала біля госпіталю, де активісти передали необхідні речі бійцям, привітали їх зі святом і подякували.