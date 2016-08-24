У Харкові розгорнули величезний прапор України і провели автопробіг (фото, відео)
19:47, 24 серпня 2016Суспільство
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До Дня Незалежності України в Харкові пройшов ряд патріотичних заходів.
На площі Свободи розгорнули прапор / Фото: twitter.com/itsector
Так, на площі Свободи розгорнули величезний прапор і подивилися на великому екрані пряму трансляцію Параду Незалежності в Києві, повідомляє newsroom.kh.ua.
Крім цього, там встановили стенд з фотографіями з часів Євромайдану, а також знімки, снаряди і прапори із зони проведення АТО.
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Також Автомайдан провів пробіг містом. Колона з близько 50 машин з національними прапорами стартувала від площі Конституції і фінішувала біля госпіталю, де активісти передали необхідні речі бійцям, привітали їх зі святом і подякували.
Фото: twitter.com/itsector
#Харків Автомайдан!) pic.twitter.com/cadX06KnI1— IT Sector Харків (@itsector) August 24, 2016
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