У Харкові розгорнули величезний прапор України і провели автопробіг (фото, відео)

19:47, 24 серпня 2016
Суспільство
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До Дня Незалежності України в Харкові пройшов ряд патріотичних заходів.

Фото: twitter.com/itsector

Так, на площі Свободи розгорнули величезний прапор і подивилися на великому екрані пряму трансляцію Параду Незалежності в Києві, повідомляє newsroom.kh.ua.

Крім цього, там встановили стенд з фотографіями з часів Євромайдану, а також знімки, снаряди і прапори із зони проведення АТО.

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Також Автомайдан провів пробіг містом. Колона з близько 50 машин з національними прапорами стартувала від площі Конституції і фінішувала біля госпіталю, де активісти передали необхідні речі бійцям, привітали їх зі святом і подякували.

twitter.com/itsector

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