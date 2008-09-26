Стан ЖКГ несе загрозу для національної безпеки

Сьогоднішній стан житлово-комунального господарства несе загрозу для національної безпеки країни.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики, міністр ЖКГ опозиційного уряду Олександр ПОПОВ.

Він оцінює ситуацію, що склалася в галузі, як гранично негативну. Так, за інформацією депутата, за підсумками першого півріччя 2008 року підприємства ЖКГ одержали збитків на 1,581 млрд. грн., що відповідає сумі збитків за весь минулий рік.

За словами О.ПОПОВА, в результаті підвищення тарифів для населення сума платежів за споживані послуги збільшиться на 3 млрд. грн. «Це дуже серйозні додаткові витрати з кишень наших громадян, що, безумовно, не сприятиме нормальному розрахунку за споживані комунальні послуги, таких коштів у населення просто немає», - сказав О.ПОПОВ.

Депутат піддав жорсткій критиці політику нинішнього уряду у сфері ЖКГ, який, за його словами, в 2,5 раза зменшив бюджетні інвестиції в галузь, при цьому на 27% підвищивши ціну на природний газ. «Особливе занепокоєння викликає проект бюджету на 2009 рік, де державну підтримку галузі ЖКГ зменшено практично до нуля», - сказав О.ПОПОВ, зазначивши, що таким чином держава повністю відмовляється від будь-яких спроб реформувати галузь житлово-комунального господарства.

Депутат висловив припущення, що таким чином планується "довести" підприємства теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного, міського електротранспорту та інших підгалузей з метою їх подальшої приватизації.

О.ПОПОВ закликав прислухатися до пропозицій опозиційного уряду, спрямованих на стабілізацію ситуації в галузі, і підтримати законопроекти від фракції Партії регіонів у сфері ЖКГ.