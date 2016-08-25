Полтавський суд виправдав екс-керівника Кременчуцької податкової Звонкова

Про це повідомляє інтернет-видання Полтавщина. Сторона звинувачення стверджує, що екс-податківець Звонков, використовуючи своє службове становище, протягом 2007-2014 років отримував від підприємців і підприємств хабарі, внаслідок чого заробляв багатомільйонні суми і передавав ці кошти своїй дружині Ірині Олексіївні, яка вкладала їх у свою підприємницьку діяльність.

Чиновник, який ніколи не займався бізнесом, разом з дружиною володіє трьома елітними ресторанами, комплекс з басейном, сауною і тенісними кортами, житловим будинком, шістьма земельними ділянками, двома елітними автомобілями, двома гаражами, рахунками в банку, на яких лежать мільйони гривень.

Його дружина Ірина до 2010 року теж працювала в податковій, після чого звільнилася з роботи і розпочала активну ділову кар'єру. Незрозуміло, за які кошти одразу на старті придбала нерухомість у Кременчуці, облаштувала елітний салон краси. У 2013 році Звонкова придбала приміщення, в якому відкрила ресторан, а потім купила заміський комплекс з кількома басейнами, рестораном, тенісними кортами, банним комплексом і VIP-апартаментами.

Сторона обвинувачення припускає, що Звонков, використовуючи службове становище, отримував численні хабарі від підприємців. Згодом ці кошти відмивалися через дружину шляхом придбання нерухомості та інших активів.

Представники Центру протидії корупції в 2015 році звернулися до ГПУ з проханням розпочати розслідування щодо Звонкова про незаконне збагачення. Представники ГПУ перекинули заяви в прокуратуру Полтавської та Дніпропетровської областей: у Дніпропетровську Звонков, після того, як залишив Полтавщину, працював на посаді заступника начальника обласної Державної фіскальної служби.

Прокуратури Полтавської та Дніпропетровської областей окремо почали досудові розслідування, але справа ніде так і не зрушила з місця. Активісти Центру протидії корупції написали скаргу до суду на бездіяльність прокурорів. Зрештою, Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру внести відомості про корупційні дії Звонкова в Єдиний реєстр досудових розслідувань і почати слідчі дії.

Згодом, всі три справи (Генпрокуратури, Дніпропетровської і Полтавської прокуратур) об'єднали в одне і передали для розслідування полтавським прокурорам. Слідчі Полтавської прокуратури розслідування провалили, після чого закрили провадження, мотивуючи це тим, що в діях Звонкова не було нічого протиправного. На їхню думку,Звонков чесно заробив мільйони на державній службі.

Центр протидії корупції оскаржував закриття справи слідчими, прокурорами в суді. Але Жовтневий суд Полтави відмовив у задоволенні скарги по справі податківця-мільйонера. Суддя Тимошенко підтримала позицію слідчого прокуратури Кириченка, який запевняв, що Звонков не брав хабарів, а засоби для розвитку сімейного бізнесу Звонкових давали близькі друзі дружини податківця.

На судове засідання також приїжджали кременчужани - голова люстрационного комітету Кременчука Ольга Тищенко та ветерани АТО декількох бойових підрозділів. Активісти звинуватили прокуратуру у тому, що вона захищає відвертого «покидька і злодія», а суддю - в продажності.

Юрист Центру протидії корупції Сергій Миткалик заявив, що їхня громадська організація подасть апеляційну скаргу на це рішення суду. Для цього у сторони обвинувачення є 5 днів.