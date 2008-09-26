Регіонали просять не шукати "руку Москви" в програмі Донецької облради

Депутати Донецької обласної ради прийняли регіональну програму розвитку російської мови та російської культури.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення програми сьогодні на сесії проголосували 94 депутати, один проти та 7 не голосували.

Реалізація програми розрахована на 2008-2011 роки. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 7 млн. 343 тис. грн.

Представив програму депутат облради Юрій ДЕМУРА.

За його словами, причиною для ухвалення програми став той факт, що останнім часом стала помітною тенденція до звуження сфери використання російської мови в регіоні в питаннях забезпечення права на освіту російською мовою, в питаннях використання в діяльності органів влади, при організації телерадіомовлення тощо.

«Все це негативно впливає на стабільність суспільно-політичної ситуації в регіоні, міжнаціональний мир, суспільну злагоду та міжетнічну толерантність», - наголосив Ю.ДЕМУРА.

Він сказав, що нова програма «спрямована на збереження присутності російської мови та російської культури в гуманітарному просторі регіону, на забезпечення гармонійного функціонування російської та української мов…».

Ю.ДЕМУРА зазначив, що реалізація програми потребуватиме вирішення таких завдань: удосконалення методики викладання російської мови; сприяння науково-дослідній діяльності у сфері російської мови та літератури, етнопсихології, етнолінгвістики; створення умов для поглибленого вивчення російської мови; вивчення та аналізу освітньої потреби населення у сфері російської мови та літератури; поповнення фондів бібліотек російською літературою; створення теле- та радіопрограм на підтримку російської мови тощо.

Після представлення програми на її підтримку виступили депутати облради від Комуністичної партії України, Прогресивної соціалістичної партії та Партії регіонів. Проти її ухвалення ніхто з депутатів не висловився.

Депутат від Партії регіонів Ігор ЧИЧАСОВ заявив, що «програма відповідає на ті виклики гуманітарні, які несе нам українська влада, програма не спрямована проти української мови, Української держави, і не треба шукати в ній «руку Москви»».

За словами І.ЧИЧАСОВА, «програма спрямована на захист демократії, оскільки в основі демократії – завжди право вибору».