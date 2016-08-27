Порошенко привітав Джамалу з днем народження
15:44, 27 серпня 2016Суспільство
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Президент України Петро Порошенко привітав співачку Джамалу, яка перемогла на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2016», з днем народження.
Джамала сьогодні святкує день народження / Фото УНІАН
Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента у Facebook.
«Зателефонував Джамалі й привітав її з днем народження», - говориться у повідомленні.
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Також Порошенко додав, що голос Джамали став однією з візитівок України.
«У цьому голосі переплелися сила і краса, гордість та біль рідного народу», - додав президент.
Джамала народилась 27 серпня 1983 року.
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