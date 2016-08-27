Порошенко привітав Джамалу з днем народження

Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента у Facebook.

«Зателефонував Джамалі й привітав її з днем народження», - говориться у повідомленні.

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Також Порошенко додав, що голос Джамали став однією з візитівок України.

«У цьому голосі переплелися сила і краса, гордість та біль рідного народу», - додав президент.

Джамала народилась 27 серпня 1983 року.