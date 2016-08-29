У Львові попрощалися із загиблим два роки тому в зоні АТО десантником

Як передає кореспондент УНІАН, прощання з військовослужбовцем відбулось сьогодні в львівському Храмі святих апостолів Петра і Павла після чого траурна процесія за участі городян, бойових побратимів, друзів та родичів вирушила центром міста на Личаківський цвинтар Львова.

Читайте такожУ Житомирі попрощались із загиблим в АТО бійцем

Поховали бійця з військовими почестями на полі почесних поховань.

Ващук був військовослужбовцем 80-ї десантно-штурмової бригади, яка вирушила на допомогу бійцям «Айдару», що потрапили у ворожу засідку, прямуючи з району селища Металіста в район міста Щастя 5 вересня 2014 року. Біля селища Цвітні Піски Луганської області колону обстріляли зі стрілецької зброї, РПГ, БМП, танків.

Тіла полеглих бійців українська сторона змогла забрати з поля бою 8 вересня 2014 року. Після проведення експертизи ДНК було підтверджено, що один із загиблих – Олексій Ващук.