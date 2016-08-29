Я до останнього був закоханий в Україну: Опубліковано передсмертний лист журналіста Щетиніна

Головний редактор видання "Новий регіон" Ольга Мещерякова розповіла, що у Щетиніна був день народження, але він не відповідав на телефонні дзвінки та інтернет-повідомлення. Вона прийшла до нього додому, але він не відкрив їй двері. Пізніше його виявили мертвим. Фрагменти листа вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Потрапити всередину нам вдалося тільки через три години після відправлення листа", - зазначає вона.

"Правоохоронці попросили мовчати, та ми й не збиралися грати у сенсації. Мені здається, я повинна процитувати основні частини листа", - пише Мещерякова.

Вона публікує фрагменти з його листа:

"Я дуже радий, що ти приходила. На жаль, я так і не зміг нічого придумати по роботі. Не відкрив я двері саме тому.

Пробач мене за все. Нехай наші хлопці і всі, кого я підвів, мене теж пробачать.

Найкращий вихід для мене в цій ситуації піти з життя. Це не зараз наважився. Я змастив і перевірив пістолет ще десять днів тому. І всі ці дні я не міг зважитися. Відкладав. Мужності не вистачало.

Я всі ці дні писав листи. Але потім так нічого не відправив. Занадто багато адресатів.

Мені просто дуже соромно перед усіма. Тому я прийняв саме таке рішення.

Якщо коли-небудь вийде у тебе, скажи моїм дочкам, що я дуже сумував за ним до останнього. Але 4,5 роки без них були нестерпні. Це і є головна причина мого рішення. Їм я написав короткий лист до їх ВК ще в середу.

Те, що я дожив до сьогоднішнього дня - просто непорозуміння.

***

І ще одне. Я до останнього був пристрасно і ніжно закоханий в Україну та її людей.

Коли все вляжеться, напиши про це.

Зрозумій, я прийняв найкраще з усіх варіантів рішення. Дуже довго все обмірковував.

Зараз на балконі. Докурю останню сигарету, і мене не стане.

Сьогодні мене привітали в особистих повідомленнях надзвичайна кількість людей. Я все прочитав. Але змінити вже нічого не можна.

Пробач. І нехай мене всі пробачать. Не я вистрілив в себе 24-го тільки щоб не псувати всім кращий свято - День незалежності.

Всіх дуже ніжно люблю. Кажи їм завжди про це.

Ще"

Мещерякова також повідомила, що "зараз наш сайт не оновлюється, тому, що доступ до нього захопили люди, з якими Саша припинив працювати вже давно, тому редакція змушена тимчасово припинити роботу. Так як ми тимчасово не можемо нічого публікувати у себе на сайті, то колективне редакційне звернення розмістимо пізніше у мене на сторінці".

Як повідомляв УНІАН, Щетиніна виявили мертвим у власній квартирі в ніч на 28 серпня. За даними правоохоронців, на місці події вилучили стріляну гільзу, травматичний пістолет, магазини до нього та передсмертну записку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство") з додатковою правовою кваліфікацією - самогубство.

Російський журналіст Щетинін є засновником інформаційного агентства "Новий регіон". Кілька років тому переїхав жити до Києва і заявив про намір змінити російське громадянство на українське.