У Кривому Розі накрили банду липових "нардепів"

У Кривому Розі Дніпропетровської області 25 вересня затримано п’ятеро членів організованого злочинного угруповання, що користувалися посвідченнями помічників народних депутатів і працівників комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, співробітників Секретаріату Президента України та працівників-консультантів голови Дніпропетровської облради.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник начальника ГУБОЗ МВС України Володимир МІЩЕНКОВ.

«Але ми не можемо стверджувати, що ці посвідчення їм належать», - зазначив він.