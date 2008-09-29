У Кривому Розі накрили банду липових "нардепів"
14:11, 29 вересня 2008Суспільство
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Разом п`ять осіб
У Кривому Розі Дніпропетровської області 25 вересня затримано п’ятеро членів організованого злочинного угруповання, що користувалися посвідченнями помічників народних депутатів і працівників комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, співробітників Секретаріату Президента України та працівників-консультантів голови Дніпропетровської облради.
Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник начальника ГУБОЗ МВС України Володимир МІЩЕНКОВ.
«Але ми не можемо стверджувати, що ці посвідчення їм належать», - зазначив він.
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