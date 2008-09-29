Угруповання «перевертнів» із спецслужб судитимуть за бандитизм

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за статтею бандитизм стосовно членів злочинного угруповання, яке складалося із колишніх та діючих співробітників українських спецслужб.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник ГУ МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА.

За його словами, ст. 257 передбачає позбавлення волі на термін до 15 років, або до довічного ув’язнення, якщо злочини мали тяжкі наслідки. Також він зазначив, що затриманих п’ятьох членів банди підозрюють у скоєнні дії, які передбачені частиною 4 ст. 187 Кримінального кодексу (розбій).

Як поінформував ЯРЕМА, члени ОЗУ були затримані минулого четверга ввечері в розважальному комплексі м. Бровари під час нападу на одеського бізнесмена.

За словами В.ЯРЕМИ, до складу банди входив діючий співробітник спецпідрозділу СБУ «Альфа».

«Рік тому він перевівся працювати з органів внутрішніх справ в “Альфу”, а до цього працював у спецпідрозділі (УБОЗ – УНІАН) «Сокіл»», - сказав начальник столичного ГУ МВС.

Говорячи про те, як могло статися так, що така людина потрапила до елітних спецпідрозділів В.ЯРЕМА припустив, «мабуть перевірку його здійснювали неналежним чином, але це вже питання службових розслідувань. Я думаю висновки відповідні будуть робити і керівники органів внутрішніх справ і тих підрозділів, де працювали або числились члени цієї банди».

Відповідаючи на одне з запитань, яке стосувалося співробітника “Альфи”, В.ЯРЕМА сказав, що в день його затримання до відома були поставлені працівники внутрішньої безпеки СБУ.

Продовжуючи тему діяльності вказаної банди В.ЯРЕМА зауважив, що близько 8 місяців тому до київської міліції надійшла оперативна інформація, що на території столиці та в ряді інших регіонів України діє організоване злочинне угруповання, яке займається заволодінням майном громадян, які скуповують ювелірні та антикварні вироби. При цьому, як зауважив В.ЯРЕМА, «потерпілі не розуміли, що це бандитський напад, у зв’язку з тим, що члени цієї банди представляли офіційні документи працівників спецслужб». За словами В.ЯРЕМИ, потерпілі від рук цих бандитів, як правило, до органів внутрішніх справ не зверталися, тому що самі займалися напівлегальною діяльністю.

Крім того, напади бандитів носили латентний характер, що ускладнювало роботу оперативних підрозділів. Як зазначив В.ЯРЕМА, наразі органи слідства проводять відповідну роботу з потерпілими для того, щоб вони дали необхідні свідчення. В той же час члени ОЗУ підозрюються в скоєнні ще шести аналогічних злочинів, які наразі відомі міліції.

В свою чергу сьогодні на прес-конференції в Києві заступник начальника ГУБОЗ МВС України Володимир МІЩЕНКОВ висловив припущення, що “коло учасників цього угруповання буде трохи поширюватися”. За його словами, наразі троє із затриманих вже написали «явку з повинною».