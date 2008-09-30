Лемківський фестиваль відбудеться на Луганщині

На Луганщині 4 жовтня відбудеться IV фестиваль лемківської культури «Стежками Лемківщини».

Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник відділу у справах національностей та релігії облдержадміністрації Олександр КОЗЕНКО. За його словами, фестиваль пройде в селі Переможному Лутугинського району.

Цього року у фестивалі візьмуть участь понад 450 гостей. Планується прибуття делегацій з Львівської, Тернопільської, Сумської, Донецької областей та Києва. Під час фестивалю заплановано проведення фольклорного свята, виставки декоративно-прикладного мистецтва „Місто Майстрів”, а також урочисте відкриття виготовленого у Львові пам’ятного знака переселенцям. Пам’ятний знак встановлять біля каплички у селі Переможному, яку зведено у 2005 році в пам’ять про жертви примусового переселення у 1944-1946 роках. Там же відбудеться урочисте спільне богослужіння представників трьох конфесій.

Організаторами фестивалю „Стежками Лемківщини” в Луганській області виступили Луганська облдержадміністрація, Луганська обласна рада та Лутугинська райдержадміністрація.