У Львові з 1 вересня стартує обов’язкова реєстрація домашніх собак, котів – за бажанням власників

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак, повідомляє ZIK.ua.

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«Згідно з ухвалою 262, прийнятою на сесії Львівської міської ради 17 березня 2016, у Львові є обов’язковою реєстрація домашніх тварин. На даному етапі йдеться про обов’язкову реєстрацію собак і, за бажанням власників, – котів. Процедура реєстрації передбачає видачу власнику домашньої тварини жетону з індивідуальними номерами та внесення цього номеру в єдину електронну реєстраційну базу. Для реєстрації необхідно мати з собою тварину, її ветеринарні паспорти (якщо такі є) і паспорт господаря. Вартість реєстрації 52 грн 63 коп.», – розповіла Кошак.

За її словами, власники собак мають чотири місяці, аби звернутися до ЛКП «Лев» – приїхати безпосередньо на підприємство чи зареєструвати тварину онлайн і отримати реєстраційну картку та жетон.

Співавтор правил реєстрації та утримання домашніх тварин, зоозахисник Наталія Вишневська розповіла про переваги реєстрації домашніх тварин та світовий досвід у питаннях відповідального поводження з тваринами.

«У Львові стартує цивілізована практика, яка є нормою у багатьох країнах світу – це облік тварин. Перш за все, це додаткові інструменти для захисту домашніх улюбленців від жорстокого чи безвідповідального поводження зі сторони власників. А також дієвий механізм для пошуку загублених тварин. Практично у всіх цивілізованих країнах реєстрація тварин є нормою суспільства, де поважають та виконують закони», – зазначила Вишневська.

Окрім цього, з початку 2017 року правоохоронні органи почнуть контролювати виконання ухвали про реєстрацію.

«Якщо ці правила порушуються, ми можемо притягнути особу до відповідальності. Щодо реєстрації собак, то нарізі буде проводитись превентивна діяльність. Особам, які мають домашніх тварин, роз’яснюватиметься порядок та терміни реєстрації. А також ми повідомлятимемо, якщо собак не реєструватимуть, власники будуть притягнені до відповідальності. Для початку – попередження, а далі штраф від 17 до 51 грн», – пояснила лейтенант поліції Ольга Кільчицька.

Окрім цього, вона зазначила: «якщо поліція побачить людину, яка вигулює тварину і на ошийнику не буде жетона, ми маємо право підійти і перевірити документи на дану тварину. А на випадок, коли жетон загублений, передбачена довідка, яка інформує про те, що собака зареєстрований».