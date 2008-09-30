KazUkrEnergo не претендує на місце RosUkrEnergo

Korlea Invest Holding AG (Швейцарія) створила KazUkrEnergo AG з метою реалізації спільних проектів з національною нафтогазовою компанією "КазМунайГаз" (Казахстан) і Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Про це УНІАН заявив президент і співвласник Korlea Invest Holding Василь БЕЧВАРЖ.

За його словами, домовленості про реалізацію спільних проектів, зокрема, щодо створення нових енергогенеруючих і нафтопереробних потужностей за участю Korlea Invest, було досягнуто між президентами України і Казахстану навесні 2008 року.

В.БЕЧВАРЖ уточнив, що Korlea Invest Holding планує передати "КазМунайГазу" і "Нафтогазу України" по 30% акцій KazUkrEnergo, зберігши контроль над 40% акцій.

Керівник Korlea Invest Holding також повідомив, що компанія має намір організувати транспортування природного газу, що видобувається в Казахстані, до Європи з метою реалізації на європейському ринку.

Крім того, за словами В.БЕЧВАРЖА, Korlea Invest a.s. (Словаччина) і АТ "НК "СПК "Сариарка" (Казахстан) створили на території Казахстану ТОО KorleaInvest-EnergyCorporation для спільної розробки нафтогазоносних родовищ, а також будівництва заводу з виробництва біоетанолу.

"У нас є ліцензія на торгівлю газом, але немає ресурсу, ми працюємо також у цьому напрямі. Сподіваємося, що одержимо газ у Казахстані і зможемо зайняти своє місце і в цій галузі", - сказав В.БЕЧВАРЖ.

Він назвав абсурдною інформацію, що з`явилася в українських ЗМІ, про те, що KazUkrEnergo в майбутньому може зайняти місце відомого газотрейдера RosUkrEnergo AG (Швейцарія) в схемі поставок природного газу до України.

"Ми ніколи не планували монополізувати поставки енергоресурсів до України. Припущення про те, що KazUkrEnergo може зайняти місце RosUkrEnergo, просто абсурдно", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Korlea Invest a.s. (Словаччина), 100% "донька" Korlea Invest Holding, в жовтні 2007 року зареєструвала в Ужгороді проектну компанію ТОВ "Корлеа Енерго" для будівництва в цьому регіоні парогазової електростанції встановленою потужністю 800 МВт.

KorleaInvest запропонувала Казахстану поставляти на цю електростанцію природний газ і спільно експортувати до Європи частину електроенергії, що виробляється цією станцією.

Заступник міністра енергетики і мінеральних ресурсів Казахстану Ляззат КІЇНОВ під час Міжнародного енергетичного форуму, який проходив в Києві в травні цього року, зазначив, що даний проект представляє інтерес для Казахстану.

Компанія KazUkrEnergo зареєстрована в Швейцарії (у Цюріху) в травні 2008 року. Статутний капітал KazUkrEnergo в даний час становить 200 тис. швейцарських франків і поділено на 20 акцій.

KorleaInvest в даний час є одним з найбільших приватних енерготрейдерів у Європі з річним оборотом до 2 млрд. дол.

Група представлена дочірніми компаніями практично у всіх країнах Східної і Південно-Східної Європи (Румунії, Угорщині, Словаччині, Польщі, Македонії, Сербії, Боснії і Герцеговині, Хорватії, Словенії, Чехії). Korlea Invest також працює в Німеччині, Україні, Росії і Казахстані.