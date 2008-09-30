Українці на чолі з Павліком узяли бронзу на чемпіонаті світу з арт-футболу

Збірна команда українських артистів, що брала участь у другому чемпіонаті світу з арт-футболу у Новоросійську (РФ), зайняла почесне третє місце.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент команди, продюсер Віктор ДОРОШЕНКО сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що у півфіналі українці поступилися бразильцям, а в боротьбі з румунами за третє місце виграли в серії пенальті. Перше місце виборола команда Росії, а загалом у турнірі брали участь команди з 12 країн.

За словами В.ДОРОШЕНКА, українці відзначилися тим, що забили в одному матчі найбільше голів – рахунок гри з об’єднаною командою Кореї і Японії 6:0 на нашу користь. До речі, додав він, минулого року вітчизняні артисти також відзначилися – з рекордним рахунком 9:0 обіграли збірну Великої Британії.

Програма чемпіонату, сказав у свою чергу капітан команди, народний артист України Віктор ПАВЛІК, передбачала вдень футбольний матч, а увечері всі учасники збиралися на спільну вечерю і по черзі кожна країна давала концерт.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо вимог до учасників команди, поет, автор пісень Віталій КУРОВСЬКИЙ, зокрема, повідомив, що відбір здійснювався за принципом спортивно-артистичним, а не артистично-спортивним, тому що на першому місці було вміння грати у футбол. “Ті, хто хочуть піару в такий спосіб, нам не потрібні”, - наголосив він, додавши, що були й ображені, які не потрапили до складу команди.

Говорячи про матеріальну сторону змагань, В.ДОРОШЕНКО зауважив, що фінансову підтримку команді надав лише спонсор - ТОВ «Фінансова компанія «Титан», а минулого року артисти взагалі їздили за власні кошти. Загалом всі учасники прес-конференції вважають, що держава мала би приділити більше уваги турніру, тому що в такий спосіб покращується імідж України у світі.

В.ДОРОШЕНКО також зазначив, що чемпіонат не має призового фонду, а всі зібрані кошти спрямовуються на адресну допомогу тяжко хворим дітям.