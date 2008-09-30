Українські солдати показали себе на конкурсі “Мировой парень”

Представники Збройних сил України посіли перші і призові місця на ІІІ Всеармійському конкурсі “Мировой парень” серед військовослужбовців служби за контрактом, який проходив у Підмосков’ї на базі 2-ї гвардійської мотострілецької Таманської дивізії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, у конкурсі взяло участь 42 військовослужбовці з Росії, Білорусі, України, Вірменії, Киргизстану, Казахстану та Таджикистану.

Збройні сили України на цьому конкурсі представляли солдати контрактної служби Володимир ВОРЧАКОВ та Олег ДМИТРУК.

Учасники конкурсу змагалися у номінаціях “Атлет”, “Снайпер”, “Професіонал”, “Ерудит” та “Кавалер”.

Члени журі високо оцінили професійну підготовленість та ерудицію українських військовослужбовців.

Так, солдат В.ВОРЧАКОВ переміг у номінації “Атлет”, краще за всіх виконавши силову гімнастичну вправу (підйом переворотом на перекладині), поштовх двох 24-кілограмових гир та бігу на 600 метрів. А солдат О.ДМИТРУК в цій же номінації виборов друге місце.

Також О.ДМИТРУК посів перше місце у номінації “Професіонал”, який включав розвідувальну підготовку, зокрема, подолання штурмової смуги перешкод у індивідуальних засобах захисту.

А у номінації “Кавалер” за виконання сучасного та класичного танцю українські військові піднялися на третю сходинку.

За підсумками участі у конкурсі українські солдати-контрактники були нагороджені дипломами лауреатів, медалями, грамотами та цінними подарунками.