Вінський візьметься за донецький вокзал

Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ обіцяє «навести лад» з продажем квитків на залізничному вокзалі Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку. «Що стосується продажу квитків – я бачу тут дуже великий спекулятивний момент. Тут треба навести лад на вокзалі донецькому», - сказав міністр. І додав: «Ми цим займатимемося. Я думаю, що найближчим часом ми змінимо керівника (залізничного вокзалу – УНІАН) і значну частину касирів, які працюють в Донецьку, ми порушуватимемо питання про їхню ротацію».

За словами Й.ВІНСЬКОГО, в Донецьку існує «одна система, коли у принципі квитки купити не можна, а в поїзді не завжди завантажені всі місця».

«Це говорить чітко про те, що є така система, коли фактично пасажир вимушений платити на 50 грн. дорожче, ніж реально коштує квиток. Ці гроші залізниця не одержує, а одержує посередник», - сказав міністр, ще раз наголосивши, що «спеціальна комісія вже створена і працює над цим».