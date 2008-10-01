Метро в Києві з листопада коштуватиме 2 гривні

Головне управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації вважає оптимальним встановити у Києві тариф за одну поїздку в метро в розмірі 2 грн., у будь-якому виді наземного пасажирського комунального транспорту – 1,5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив начальник цього управління Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що 2 грн. вартості проїзду в метро покриває, за їх підрахунками, повні витрати підприємства, а також включає невеликий прибуток. Водночас, 1,5 грн., які можуть бути встановлені для оплати за проїзд у наземному транспорті, не покривають повністю витрат.

За словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, у найближчі дні буде підготовлено відповідний проект розпорядження КМДА про підвищення вартості проїзду в 3-4 рази у муніципальному транспорті, і з текстом цього документа можна буде ознайомитись та внести свої пропозиції через інтернет-сайт столичної влади.

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ зазначив, що згідно з процедурою прийняття регуляторних актів, розпорядження може вступити в дію лише через місяць. Тому тарифи можуть бути підняті десь у листопаді. «Можливо, з листопада. Можливо, не з першого числа, просто у листопаді».