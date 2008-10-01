Луценко відправляє на Закарпаття внутрішні війська

З наступного понеділка, 6 жовтня, у Закарпатській області розпочнеться відпрацювання щодо запобігання правопорушенням за участю бійців внутрішніх військ МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Ужгороді повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«В понеділок сюди прибуде підрозділ внутрішніх військ, який разом з місцевим батальйоном посилить запобігання правопорушенням на вулицях міста, а також на території всього Закарпаття», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що до функцій підрозділів внутрішніх військ також увійдуть питання щодо запобігання нелегальній вирубці лісів, виявленню нелегальних лісопилок, а також незаконного використання річкового каменю, «яке сьогодні набуло характеру злочинної діяльності».