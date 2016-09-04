ОБСЄ закликає українську владу забезпечити компенсацію сім'ям після погромів у Лощинівці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті організації з посиланням на заяву директора офісу ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини Майкла Георга Лінка.

Читайте такожВ ОБСЄ закликали українську владу не виселяти ромів з ЛощинівкиУ цьому документі, зокрема, йдеться: «27 серпня насильство стосовно ромів спалахнуло після арешту чоловіка, підозрюваного у вбивстві дівчинки. В присутності співробітників поліції шість ромських будинків були розгромлені й один підпалено. Десять сімей ромів, близько 60 осіб, пішли з села ще до початку атаки. На прохання неромських жителів місцева влада погодилися вжити заходів із виселення сімей ромів із села».

Лінк закликає українську владу забезпечити дотримання закону, заснованого на принципах рівності та недискримінації.

«Влада має твердо протидіяти насильству і огульним звинуваченням на адресу ромів», - наголосив директор офісу ОБСЄ.

За його словами, крім питання компенсації, влада має знайти і притягнути до відповідальності людей, які влаштували самосуд.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки, 2007 року народження, з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері 27 серпня в Лощинівці відбулися масові заворушення. Були пошкоджені будинки місцевих ромів. В село прибули співробітники ГУ НП в Одеській області, співробітники оперативного підрозділу.

У свою чергу жителі Лощинівки вимагали виселити ромів із села.

Згодом голова Ізмаїльської РДА Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами про їхній переїзд із Лощинівки.

Ромські організації звернулися до глави МВС Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію.

Омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що рішення сільради Лощинівки про виселення ромів є незаконним.

29 серпня Ізмаїльський міськрайонний суд ухвалив рішення про арешт на 60 діб без права внесення грошової застави підозрюваного у вбивстві малолітньої дівчинки.

30 серпня в Лощинівці відбулася церемонія прощання з убитою 8-річною дівчинкою Ангеліною Моісеєнко.

Провести дівчинку в останню путь прийшли також ж телі інших населених пунктів Ізмаїльського і сусіднього Болградського районів. Сюди також прибули голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе, голова Ізмаїльської РДА Валентина Стойкова, міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко, інші чиновники.

На мітингу, що відбувся перед церемонією прощання з убитою дитиною, селяни наполягали на виселення ромів.