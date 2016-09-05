Блокування "Інтера": активісти планують встановити намети і чергувати цілодобово

Про це сказав у коментарі УНІАН координатор акції, боєць батальйону "Свята Марія" Олексій Сердюк.

"У нас акція безстрокова. Поки що орієнтовані на три дні, але взагалі безстрокова. Подивимося, скільки людей приїде і на скільки у нас вистачить сил, але думаємо, що це надовго", - сказав Сердюк.

За його словами, активісти чергуватимуть і вночі. "Безумовно, тут буде наметове містечко. Вночі тут також побудують барикаду і блокпост, і тут будуть цілодобово знаходитися всі люди і будуть блокувати", - додав координатор акції.

Читайте такожПредставник Порошенка у Раді про підпал будівлі "Інтера": винуватці пожежі спрацювали на користь Кремля

Він повідомив, що мета акції полягає в блокуванні роботи телеканалу, тому що Національна рада з телебачення і радіомовлення не в змозі припинити його роботу.

"Ми знаємо точно, що Нацрада з телебачення і радіомовлення не має ніяких рушіїв, щоб впливати на "Інтер". Тому його ми не пікетуємо. Ми знаємо, що це нереально - закрити телеканал через цю комісію, яка в принципі повинна здійснювати контроль. Президент цього не може зробити, тому що у нього немає правового або іншого якого-небудь способу, як тільки через цю раду", - зазначив Сердюк.

За його словами, через це телеканал проводить проросійську політику. "Вони пропагують російських окупантів і співпрацюють з Росією і "ДНР", та відповідні докази вже є. І оскверняють Небесну сотню", - заявив Сердюк.

"Ми розуміємо, що єдиний спосіб - це блокада. Тобто, щоб не пускати працівників, збиратися тут, агітувати людей, вони будуть підтягуватися, і просто не пускати працівників на робоче місце для того, щоб телеканал перестав працювати", - пояснив Сердюк.

Активісти заявляють, що люди в підтримку акції будуть продовжувати прибувати. Зокрема, вони очікують, що до вечора кількість учасників сягне тисячі осіб. На місце проведення акції привезуть намети, пісок і шини. "Будемо будувати барикаду", - сказав Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на вулиці Дмитрівській біля будівлі телеканалу "Інтер" представники громадських організацій, добровольчих батальйонів та учасники бойових дій на сході України вимагають припинити роботу телеканалу.

Будівля каналу по периметру огороджена металевим парканом. Центральний вхід повністю перекритий. Співробітники Національної поліції в бронежилетах і з захисними касками в руках стоять з лівого боку будівлі біля воріт для в'їзду на територію телеканалу. Поліцейські присутні і на всій прилеглій до будівлі телеканалу території вздовж вулиці Дмитрівській. У дворі знаходиться приватна охорона телеканалу і бійці Національної гвардії.

Активісти на воротах вивісили великий плакат з написом: «Інтер» - геть!». По периметру огорожі вони написали: «Інтер» - убиває!», «Агентура Кремля» та «Інтер» - агенти Москви».

Організатори акції встановили аудіосистему, з якої лунають українські патріотичні пісні.

4 вересня на вулиці Щусєва, 26, біля будівлі каналу «Інтер» невідомі підпалили шини, а потім кинули в приміщення димову шашку. Спалахнула пожежа. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі.