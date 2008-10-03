Дві страхові компанії перевели в "тінь" 402 млн. грн.

У Донецькій області податкові служби в результаті аналізу діяльності окремих страхових компаній викрили дві установи, за допомогою яких у тіньовий сектор економіки було переведено 402 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА в Донецькій області, ця сума грошей була незаконно переведена протягом минулого, 2007 року і першого кварталу поточного року. На даний час податківці встановлюють клієнтів цих компаній.

За інформацією прес-служби, робота в даному напрямі проводилася на виконань доручення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо виявлення і ліквідації так званих «податкових ям».