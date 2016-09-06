Школяр із Рівного здобув нагороди на Міжнародній учнівській олімпіаді у Японії (відео)

Він прославив українських учнів на весь світ у Японії та знаменитістю пішов в свій рідний 11-й клас вдома.

Учень з Рівненської області виборов бронзову медаль на змаганнях 10-ї міжнародної учнівської олімпіади і срібну отримав за найкращу презентацію дослідницького проекту. Загалом, Україну у конкурсі представляли чотири учні. Та Максиму Кіпранишину вдалося привезти найбільшу кількість нагород.

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