Школяр із Рівного здобув нагороди на Міжнародній учнівській олімпіаді у Японії (відео)
09:21, 06 вересня 2016Суспільство
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Він прославив українських учнів на весь світ у Японії та знаменитістю пішов в свій рідний 11-й клас вдома.
Школяр із Рівного здобув нагороди на Міжнародній учнівській олімпіаді у Японії
Учень з Рівненської області виборов бронзову медаль на змаганнях 10-ї міжнародної учнівської олімпіади і срібну отримав за найкращу презентацію дослідницького проекту. Загалом, Україну у конкурсі представляли чотири учні. Та Максиму Кіпранишину вдалося привезти найбільшу кількість нагород.
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