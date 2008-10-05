Армія отримала десять модернізованих танків
07:37, 05 жовтня 2008Суспільство
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Продукція заводу ім. Малишева
Сьогодні Збройні Сили України отримали на озброєння десять модернізованих танків Т-64 БМ «Булат».
Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, танки Т-64 БМ «Булат» пройшли модернізацію на танковому заводі ім. Малишева у Харкові. В понеділок військова техніка буде завантажена на трейлери та доставлена до місця постійної дислокації у с. Гончарівське Чернігівської області для укомплектування 2-го танкового батальйону 1-ої Гвардійської окремої танкової бригади.
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