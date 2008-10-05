Армія отримала десять модернізованих танків

Сьогодні Збройні Сили України отримали на озброєння десять модернізованих танків Т-64 БМ «Булат».

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, танки Т-64 БМ «Булат» пройшли модернізацію на танковому заводі ім. Малишева у Харкові. В понеділок військова техніка буде завантажена на трейлери та доставлена до місця постійної дислокації у с. Гончарівське Чернігівської області для укомплектування 2-го танкового батальйону 1-ої Гвардійської окремої танкової бригади.