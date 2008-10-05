Ісламістські бойовики вимагають від піратів зброю з Faina...

Ісламістські бойовики в Сомалі хочуть одержати частину озброєння із захопленого піратами судна Faina. З таким попередженням виступили сьогодні місцеві власті міста Хобьо, де наразі знаходиться корабель, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"За наявною інформацією, бойовики з угрупування "Аль-Шабааб", які ведуть боротьбу з перехідним урядом країни і союзними їм ефіопськими військами, вже зв`язувалися з піратами і вимагали віддати частину зброї, але дістали відмову, - зазначили представники муніципалітету. - Проте, швидше за все, що повстанці не відмовляться від цієї ідеї і знаходитимуться неподалік".

За даними місцевих жителів, "Аль-Шабааб" вже одержала 5 відсотків від 1,5 мільйона доларів, заплачених за звільнення іспанського судна кілька місяців тому". "Тепер повстанці регулярно вимагають грошей і, зокрема, чекають, що морські бандити поділяться з ними викупом за Faina і два грецькі судна, що також знаходяться в полоні, - зауважують вони. - Це пов`язано з тим, що ісламісти і деякі пірати належать до одного клану".

Таким чином, підтверджуються думка експертів про те, що піратство біля берегів Сомалі підживлює громадянську війну усередині країни.

Як повідомляв УНІАН, на борту українського судна, взятого в полон 25 вересня, знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси. За його звільнення пірати вимагають 20 мільйонів доларів США. У тому районі знаходяться кілька американських військових кораблів, які стежать за тим, щоб зброю не було вивантажено на сушу.

З початку 2008 року пірати захопили понад 30 суден, одержавши загалом викупу на суму від 18 до 30 мільйонів американських доларів.