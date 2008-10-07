У Закарпатті з гепатитом "А" госпіталізували 12 дітей

В Закарпатській області в період із 29 вересня до 5 жовтня до інфекційного відділення Міжгірської центральної районної лікарні з діагнозом „гепатит А” госпіталізовано 12 дітей із села Голятин Міжгірського району (11 із них – учні загальноосвітньої школи та 1 - з дитячого садка).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Стан здоров’я постраждалих легкого та середнього ступеня важкості. В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.