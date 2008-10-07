У Закарпатті з гепатитом "А" госпіталізували 12 дітей
09:56, 07 жовтня 2008Суспільство
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Стан - легкого та середнього ступеня важкості
В Закарпатській області в період із 29 вересня до 5 жовтня до інфекційного відділення Міжгірської центральної районної лікарні з діагнозом „гепатит А” госпіталізовано 12 дітей із села Голятин Міжгірського району (11 із них – учні загальноосвітньої школи та 1 - з дитячого садка).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Стан здоров’я постраждалих легкого та середнього ступеня важкості. В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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