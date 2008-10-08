Порошенко про валюту, курс, маржу і спекулянтів

Національний банк України може ввести на готівковому ринку граничний рівень відхилення курсу купівлі і продажу валюти від офіційного курсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції у вівторок.

«Національний банк має можливість обмежити маржу між курсом купівлі і курсом продажу валюти (на готівковому ринку - УНІАН). Нацбанк у разі потреби може застосувати цей захід», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

При цьому він зазначив, що Нацбанк проводитиме політику максимального наближення офіційного і ринкового курсів.

«НБУ має достатньо коштів для того, того, щоб вплинути на курс, і не дати можливості спекулянтам розхитати ринок», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

При цьому він наголосив, що, на думку Нацбанку, об`єктивних причин для збільшення курсу валюти по відношенню до гривні немає, а на ринку зараз переважають спекулятивні настрої.

В обмінних пунктах Києва готівковий курс долара США 7 жовтня становив від 5,20 (купівля) до 5,90 (продаж) грн. На міжбанку котирування по курсу гривні були на рівні 5,60-5,65 грн. за долар США.

Офіційний курс, встановлений НБУ на сьогодні, становить 4,8695 грн./дол.