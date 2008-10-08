У нічному клубі Києва поранили міліціонера

Вчора вночі у Голосіївському районі Києва в нічному клубі на вулиці Лятошинського п’яний відвідувач поранив пострілом з пістолету для відстрілу гумових куль співробітника Державної служби охорони МВС.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, о 00.10 до чергової частини Голосіївського райуправління міліції надійшла інформація про те, що у нічному клубі бешкетує нетверезий відвідувач.

На місце події виїхав наряд Держслужби охорони, який намагався утихомирити хулігана. Разом з тим останній дістав пістолет та здійснив постріл у міліціонера, поранивши його в руку.

Як з’ясувалося пізніше, затриманий, 1969 року народження, раніше судимий, дозволу на носіння зброї він не мав. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи та обрання йому міри запобіжного заходу.