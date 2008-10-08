МВФ прогнозує різке уповільнення зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує різке уповільнення економічного зростання в Україні в 2009 році через світову фінансову кризу, передає Reuters.

"Зростання помітно скоротиться у зв`язку з уповільненням світового попиту і посиленням умов фінансування", - говориться в останньому огляді МВФ World Economic Outlook, опублікованому в середу.

Згідно з прогнозами МВФ, економіка зросте лише на 2,5% порівняно з 6,4% поточного року.

За інформацією ІТАР-ТАРС, МВФ прогнозує темп зростання цін в Україні в поточному році на рівні 25,3%.

Довідка УНІАН. У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

В Україні у вересні до серпня 2008 року зафіксована інфляція на рівні 1,1%, у вересні п.г. до вересня 2007 року інфляція склала 24,6%.