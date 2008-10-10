Ринок акцій США обвалився на 7%

Ринок акцій США у четвер закрився різким зниженням сьому сесію підряд. Dow Jones вперше з 2003 р. упав нижче 9 тис. пунктів - до 8579,19 пункта втративши 678,91 пунктів (-7,33%), індекс Nasdaq за підсумками торгів пішов вниз на 95,21 пункта (-5,47%) - до 1754,88 пункта, індекс S&P - на 75,02 пункта (-7,62%), склавши 909,92 пункта.

На хід торгів вплинули у тому числі і макроекономічні новини. Зокрема, Міністерство торгівлі США повідомило, що обсяг товарних запасів на складах оптової торгівлі в США у серпні 2008 р. в порівнянні з липнем 2008 р. з урахуванням сезонних коливань виріс на 0,8%. Аналітики прогнозували зростання цього показника на 0,4%.

Інвестори вважають, що останніх заходів, прийнятих властями провідних країн, недостатньо для того, щоб запобігти глобальній рецесії.