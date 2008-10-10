На Тернопільщині об міліціонера поламали вила

В Тернопільській області оголошено в розшук 49-річного чоловіка, який жорстоко побив дільничного.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН слідчий прокуратури Бучацького району Микола КОВАЛЬЧИН, зазначивши, що інцидент трапився в смт. Золотий Потік.

“На чоловіка надійшли дві скарги – одна про рукоприкладство, інша – про ображання нецензурними словами. Дільничний зі своїм помічником та головою сільради пішли до чоловіка, щоб взяти в нього пояснення”, – зазначив М.КОВАЛЬЧИН. Однак, за словами слідчого, щойно правоохоронці зайшли на подвір’я, господар несподівано з усієї сили вдарив 27-річного дільничного у перенісся. “Дільничний втратив свідомість, а чоловік тим часом рукояткою вил наніс йому удар по спині, після чого дерев’яне руків’я переламалося. Частина з вилами відлетіла убік, а тою, що лишилася, чоловік вдарив дільничного ще в голову, після чого одразу втік”, – сказав М.КОВАЛЬЧИН.

За його словами, все сталося настільки раптово, що молодий помічник дільничного не встиг зорієнтуватися і не вжив заходів, щоб затримати правопорушника.

Після інциденту потерпілого правоохоронця доправили у районну лікарню Золотого Потоку. Лікарі констатували у нього закриту черепно-мозкову травму, забійні рани та гематоми на голові. Зараз він перебуває на стаціонарному лікуванні.

Стосовно нападника порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України – спричинення тілесних ушкоджень правоохоронцю при виконанні ним службових обов’язків.