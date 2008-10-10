Голова НБУ скасував свій візит до США

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ відмінив свій заздалегідь запланований візит до Вашингтона для участі в Щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Нацбанку, обнародуваному сьогодні.

«На думку голови Національного банку, в цей складний час, коли вітчизняна банківська система перебуває під впливом світової фінансової кризи, важливішою є його присутність в Україні і можливість здійснювати регулятивну підтримку фінансових інститутів», - говориться в повідомленні.

Крім того, за даними прес-служби, президент Європейського центрального банку Жан-Клод ТРІШЕ, який мав відвідати Україну 16-18 жовтня на запрошення В.СТЕЛЬМАХА, відмінив свій візит у зв`язку з невідкладною потребою підтримки європейської фінансової системи, що страждає через складні кризові процеси.