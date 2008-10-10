300-річчя Полтавської битви не варто політизувати

Україна і Росія вважають, що святкування 300-річчя Полтавської битви не вимагає зайвої політизації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі посольства Росії в Україні, про це сьогодні йшлося на зустрічі спеціального представника Президента Російської Федерації з міжнародної культурної співпраці, посла з особливих доручень Михайла ШВИДКОГО з першим заступником міністра закордонних справ України Володимиром ХАНДОГІЄМ у Києві.

У ході бесіди сторони обговорили питання підготовки і проведення святкування 200-річчя від дня народження М.Гоголя і 300-річчя Полтавської битви.

Сторони також висловили готовність до проведення різних спільних заходів у рамках майбутнього ювілею М.Гоголя, зокрема, в ЮНЕСКО.

«Щодо святкування 300-річниці Полтавської битви, сторони дійшли загальної думки, що дана подія не вимагає зайвої політизації. Навпаки, необхідно акцентувати увагу на гуманітарних аспектах», - йдеться в повідомленні посольства РФ в Україні.

На завершення бесіди М.ШВИДКОЙ закликав Україну підключитися до роботи Ради гуманітарної співпраці СНД.