10 жовтня на першому поверсі адміністративної будівлі Вінницької міської ради відкрився Центр адміністративних послуг "Прозорий офіс".

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття «Прозорого офісу» відбулось за участю голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Костянтина ВАЩЕНКА, керівництва області та міста.

У лівому крилі першого поверху будуть здійснювати особистий прийом громадян міський голова, його заступники та начальники управлінь. У правому крилі "Прозорого офісу" працюватимуть не тільки представники влади, але й усіх суміжних служб, щоб досягти організаційної єдності у наданні послуг вінничанам, відзначалося під час церемонії відкриття.

Звернувшись до офісу, підприємці та суб`єкти господарювання міста матимуть змогу не більш ніж за 2 візити здійснити реєстраційні процедури та оформити документи дозвільного характеру, визначитися з умовами та термінами їх отримання.

"До цього відкриття чиновники працювали не зовсім публічно, усі рішення приймалися у кабінетах, і я категоричний противник такого підходу. Головне завдання створення такого офісу - винести все, чим займається сьогодні влада, у публічний простір", - прокоментував відповідне нововведення в роботі Вінницької міської ради мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.

За його словами, раніше вінничанам, які приходили у мерію, щоб вирішити ті чи інші проблеми, доводилось витрачати час через біганину по поверхах. Як правило, це викликало черги та безконтрольність, що негативно впливало на якісний рівень тих послуг, які повинна надавати влада. Саме тому було прийнято рішення про переведення чиновників керівного складу на перший поверх для роботи із відвідувачами адмінбудівлі міської ради.

Наразі весь поверх перетворився на відкритий простір, на кшталт «open space» - де усі приміщення розділені лише скляними перегородками. Робочі місця працівників не відокремлюються взагалі.

Вхід на інші поверхи буде здійснюватись за електронними перепустками через спеціальні турнікети. "Ми хочемо, щоб людина отримала на першому поверсі все те, за чим вона прийшла до міської влади. Якщо ми зробимо поєднання двох систем, коли одні чиновники будуть приймати людей на першому поверсі, а інші у своїх кабінетах - ми ніколи не викорінимо корупцію і знову будуть шукатися способи «вирішення питань» подалі від людських очей. Тому перший поверх буде поверхом обслуговування громадян, а до решти приміщень мерії вхід обмежено", - сказав В.ГРОЙСМАН.

Над реалізацією даного проекту Вінницька мерія працювала більше року.